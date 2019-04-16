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السودان: متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف العربي باليمن
http://almnatiq.net/?p=717533
المناطق - وكالات

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، إن القوات السودانية المشاركة مع التحالف العربي “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن ستظل هناك.

وأوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، ليل الاثنين: “إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه”.

وتشارك قوات سودانية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الرامي إلى استعادة الشرعية ودحر انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الحكومة الشرعية.

وكان للقوات السودانية دور بارز ضمن قوات التحالف العربي منذ منتصف 2016، من أجل طرد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من المناطق التي احتلتها.

وفي الساحل الغربي، لعبت القوات السودانية دورا مهما وحاسما في عمليات استعادة السيطرة على مديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وإلى الشمال من المخا اضطر الحوثيون إلى ترك مواقع كثيرة بمحافظة الحديدة أبرزها حيس، على وقع ضربات قوات التحالف العربي والقوات اليمنية.

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