مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا صامد على أرضه مهما كانت الأخطار والصفقات

المناطق - الرياض

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه لا يغادرها بأي حال من الأحوال مهما تكالب المتكالبون وتآمر المتآمرون ومهما كانت الأخطار والصفقات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نبيل شعث ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجلسة الخاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، التي عُقدت اليوم على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر منظمة العمل العربية بالقاهرة.

وأكد شعث أن واقع الشعب الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى العدوان وجعلت من غالبيته لاجئين حول العالم، والتعدي على حقوقه بمؤامرات تحاك ضده، قد باءت جميعها بالفشل بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني ضد من يتوهمون أنهم قد يجعلون فلسطين أرضًا بلا شعب أو شعبًا بلا أرض.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيستعيد وجوده ليؤكد للعالم أجمع أن وراءه ملايين العرب الذين يقفون معه ضد الصفقات التي تريد انتزاع القدس، إلا أنه يأبى إلا أن يكون صامدًا في قلوب وعقول جميع العرب.

من جانبه أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان رئيس المؤتمر في كلمته أن إرادة الدول الأعضاء تتجسد بمشاعر فياضة تجاه شعب فلسطين، لدعمه ومساندته على النضال العادل ضد سلطات الاحتلال وحقه المشروع غير القابل للتنازل لتقرير حقه.

وشدد أبو سليمان على الإدانة التامة للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وتجاوزاتها المستمرة، مطالبًا بممارسة الضغط الدولي لكبح جماح الاعتداء الصهيوني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وأن تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بحل القضية الفلسطينية التي تُعد السبب الأول في تفاقم نزاعات الشرق الأوسط.

من جهته أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري في كلمته أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المنظمة، داعيًا المؤسسات كافة لتعزز تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في كلمته التأييد والدعم الكامل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمحورية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة اهتمامات مصر، قيادة وشعباً وحكومة وأصحاب أعمال وعمال، لافتًا الانتباه إلى أن تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل غياب مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ممارسات الاحتلال وحصار الشعب الفلسطيني لن تنال من عزيمة هذا الشعب الأبيّ ، ولن تزيده إلا إصرارًا على مواجهة الاحتلال حتى يتحقق الهدف المنشود المتمثل في إقامة دولته المستقلة.

وشدد سعفان على أن القدس هي العاصمة الأبدية والدائمة للدولة الفلسطينية، وأن محاولات الاحتلال تهويد القدس ومحو هويتها العربية هي محاولات مصيرها محتوم بالفشل، وأن موقف مصر سيظل ثابتًا للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

ودعا الوزير المصري إلى استمرار تقديم تقرير دائم يُعرض على مجلس إدارة منظمة العمل العربية سنويًا حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على قطاع العمل لترصد من خلاله الجرائم غير الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أطراف الإنتاج بفلسطين، ولبحث سُبل تقديم الدعم الفاعل لتعزيز قدرات سوق العمل الفلسطيني لتهيئة المناخ لإقامة دولة فلسطين.