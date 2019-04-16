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هدف غريب يمنح أرسنال الفوز أمام عشرة من لاعبي واتفورد

هدف غريب يمنح أرسنال الفوز أمام عشرة من لاعبي واتفورد
http://almnatiq.net/?p=717544
المناطق - وكالات

أنعش أرسنال آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هدف غريب من المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ في الدقيقة العاشرة ساعده في الفوز 1-صفرعلى واتفورد الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين الاثنين.

وبهذا الانتصار صعد أرسنال للمركز الربع برصيد 66 نقطة من 33 مباراة متفوقا على تشيلسي صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف ومتقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس. بينما يبقى واتفورد في المركز العاشر ولديه 46 نقطة.

وشهدت المباراة السريعة في إيقاعها نقطة تحول مبكرة خلال دقيقة واحدة حين هز أوباميانغ الشباك وبعد الهدف مباشرة تلقى تروي ديني مهاجم واتفورد بطاقة حمراء مباشرة بسبب ضربة بالمرفق وجهها إلى لوكاس توريرا.

وأراد الحارس بن فوستر إرسال كرة طويلة لكن أوباميانغ اعترض طريقه لتصطدم به الكرة وسكنت الشباك.

ورغم تأخر واتفورد والنقص العددي ظل يضغط وأهدر عدة فرص محققة لإدراك التعادل وارتطمت كرتان بإطار المرمى إضافة إلى تصدي بيرندلينو حارس أرسنال لعدة محاولات.

كما لاحت عدة فرص أمام أوباميانغ وأليكس أيوبي وهنرخ مخيتاريان لزيادة غلة أرسنال.

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