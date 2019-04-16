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كلوب يتغنى بصلاح بعد “الهدف الصاروخي”

كلوب يتغنى بصلاح بعد “الهدف الصاروخي”
http://almnatiq.net/?p=717545
المناطق -وكالات

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه “الصاروخي” في مرمى تشلسي الأحد، في قمة المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أعقاب اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، لم يخف كلوب انبهاره بهدف النجم المصري: “لقد كان هدفا مذهلا من مو (صلاح). لقد كانت لدي زاوية الرؤية الأفضل. يا لها من تسديدة. الحركة التي دارت حول الهدف كلها مذهلة. عبقري”.

وأضاف المدرب الألماني: “أنا فخور جدا بالفريق. لقد كان أداء رائعا، أنا شاكر لكوني جزء من هذه اللحظات التي لا تصدق”.

وتمكن “الفرعون المصري” من هز شباك الفريق اللندني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة واستقرت في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا أريزبالاغا.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 19 ليتساوى مع هداف مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ويشتعل الصراع بينهما على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي فاز بها النجم المصري في الموسم الماضي.

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