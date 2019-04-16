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شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء

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شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء

شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء
http://almnatiq.net/?p=717557
المناطق - الرياض

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للإستثمار عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) في قطاع تطوير الأعمال (بجدة).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مساعد شخصي / مدير مكتب – للرجال (Personal Assistant / Office Manager)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السكرتارية والمساندة الإدارية ومهارات عالية في استخدام برامج الأوفيس.

– موظفة إدارية – للنساء (Administrator – Female)
المتطلبات: بكالوريوس (ويفضل إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التأجير أو إدارة التأجير ومعرفة باستخدام برنامج (Oracle أو SAP أو Estate Master).

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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