شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للإستثمار عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) في قطاع تطوير الأعمال (بجدة).
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– مساعد شخصي / مدير مكتب – للرجال (Personal Assistant / Office Manager)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السكرتارية والمساندة الإدارية ومهارات عالية في استخدام برامج الأوفيس.
– موظفة إدارية – للنساء (Administrator – Female)
المتطلبات: بكالوريوس (ويفضل إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التأجير أو إدارة التأجير ومعرفة باستخدام برنامج (Oracle أو SAP أو Estate Master).
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.
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