١١ عارضا مبكرا للسرطانات بأنواعها.. إذا شعرت بأحدها توجه فورا للطبيب

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أكد أطباء وجود عدة علامات يمكن من خلالها فهم ما إذا كان أحد الأشخاص مصابا بنوعا من السرطان أما لا.

وذكر موقع “ActiveFeel” أن هذه الأعراض يمكن تلخيصها في ١١ عارضا، فإذا شعر الشخص بفقدان الوزن السريع من دون سبب واضح، والشعور الدائم بالتعب، فهذه أعراض سرطان القولون أو سرطان الدم.

كما يشير استمرار الألم على الرغم من تناول المسكنات، إلى ورم في الدماغ، المبيض، المستقيم أو القولون، فيما يمكن أن يكون ظهور تصلب ما في مناطق الجسم المختلفة وارتفاع درجة حرارتها من العلامات الخطرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الدم، لأنه يؤثر في الجهاز المناعي للجسم.

وأوضح الأطباء أنه يمكن أن يكون ظهور نمش وشامات وثآليل جديدة وتغير لون وحجم القديمة واحمرارها ونزفها، بداية لسرطان الجلد.

ومن المحتمل أن السعال الدائم وزيارة المرحاض المتكررة وظهور الدم في البراز والإسهال والإمساك، والألم والدم مع البول وتورم القدمين، من العلامات التي تشير إلى بعض أنواع السرطان الأخرى. أما صعوبة تناول الطعام، فقد تكون من أعراض الإصابة بسرطان المعدة أو المريء أو الحنجرة.