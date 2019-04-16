محقق خاص يبرئ رئيس الفيفا من تهمة الفساد

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خلص محقق خاص في سويسرا إلى أن الهدايا الباهظة الثمن التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إينفانتينو، إلى مدعٍ محلي لا ترقى إلى مستوى الفساد، بل تهرب ضريبي محتمل.

قال المتحدث باسم المحقق : “المحقق قرر وقف الإجراءات القانونية”.

وأنفق رئيس “فيفا” أكثر من 15 ألف فرنك سويسري (15000 دولار) على مصاريف المدعي العام رينالدو أرنولد وعائلته، بما في ذلك رحلات الطيران، وتذاكر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وحجوزات الفنادق، وفقاً للتقرير النهائي للمحقق الخاص، وهو أيضاً ممثل إدعاء.