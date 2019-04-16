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محقق خاص يبرئ رئيس الفيفا من تهمة الفساد

محقق خاص يبرئ رئيس الفيفا من تهمة الفساد
http://almnatiq.net/?p=717567
المناطق_وكالات

خلص محقق خاص في سويسرا إلى أن الهدايا الباهظة الثمن التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إينفانتينو، إلى مدعٍ محلي لا ترقى إلى مستوى الفساد، بل تهرب ضريبي محتمل.

قال المتحدث باسم المحقق : “المحقق قرر وقف الإجراءات القانونية”.

وأنفق رئيس “فيفا” أكثر من 15 ألف فرنك سويسري (15000 دولار) على مصاريف المدعي العام رينالدو أرنولد وعائلته، بما في ذلك رحلات الطيران، وتذاكر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وحجوزات الفنادق، وفقاً للتقرير النهائي للمحقق الخاص، وهو أيضاً ممثل إدعاء.

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