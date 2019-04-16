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رئيس محاكم جازان يكشف آخر تطورات إزالة مزارع القات.. وهذه المحاصيل ستحل محلها

رئيس محاكم جازان يكشف آخر تطورات إزالة مزارع القات.. وهذه المحاصيل ستحل محلها
http://almnatiq.net/?p=717573
المناطق_جازان

قال المستشار القضائي الشيخ علي شيبان العامري، رئيس محاكم منطقة جازان، إنه تم تحريم نبتة “القات المخدرة” لما لها من تأثير سلبي نفسي وصحي واجتماعي وديني واقتصادي، وقد أصدر الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أمرا بمنع زراعة القات وتعاطيه.

وأوضح “العامري”، بحسب “عكاظ”، أنه تم إزالة الكثير من مزارع القات والمتبقي قليل وسيتم إزالتها كليا وجار التنسيق مع وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه سيتم تحويل تلك المزارع إلى حقول للبن والخضروات.

وأشار إلى أن الخطأ في المجتمع وليس المزارع، مضيفا: البعض يرى القات مصدر رزق وهذه الكلمة قد سمعتها من الكثير، ونحن نقول إن القات ليس مصدر رزق أبداً، بل هو مصدر دمار.

وأضاف: الدولة معنية بالمواطن أينما كان، وزارة الزراعة استعدت لإزالة المزارع المتبقية وتهيئتها واستبدالها لزراعتها من جديد بالخضراوات والفواكه ليستفيدوا منها، وتطور الأمر إلى إقامة مهرجان سنوي للبن في بني مالك على أنقاض القات وسينتقل المهرجان إلى أماكن أخرى في المناطق الجبلية بهدف إزالة فكرة القات نهائيا.

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