شاهد بالفيديو : مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال أمن بالكويت!

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: ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، عدداً من الأشخاص بعد تمكينهم لمتهم مطلوب جنائياً من الهرب من دورية أمنية في محافظة العاصمة، وقيامهم بالتعرض لرجال الأمن وعرقلة أداء عملهم.

وذكرت وزارة الداخلية الكوتية في بيان عبر موقعها الالكتروني، أنه أثناء تفقد دورية من قطاع الأمن العام للحالة الأمنية في منطقة كيفان تم الاشتباه بشخص وتوقيفه، وبعد الاستعلام عنه أمنياً تبين بأنه مطلوب من قبل إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأضاف البيان أنه عند التحفظ عليه في الدورية، قام عدد من الأشخاص بتمكين المتهم المطلوب جنائياً من الهرب، كما تعرضوا لأفراد الدورية ومنعوهم من أداء مهام عملهم وتمت السيطرة عليهم والتحفظ على المذكورين، وإحالتهم الى جهات الاختصاص بتهمة (مقاومة رجال الامن وإهانة موظف عام).

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر حدوث مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال الأمن قبل أن يتم ضبط الأشخاص المعتدين على رجال الأمن.