احدث الأخبار

مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية
أبرز المواد
 الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية
أبرز المواد
 بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم
أبرز المواد
 شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو : مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال أمن بالكويت!
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرعى حفل اختتام حملة ” التوفير والادخار” بجامعة الملك سعود
أبرز المواد
 محقق خاص يبرئ رئيس الفيفا من تهمة الفساد
أبرز المواد
 فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً
أبرز المواد
 قائد فرقة القبض على “صدام حسين” يكشف مفاجآت مثيرة عن عملية اعتقاله
أبرز المواد
 ١١ عارضا مبكرا للسرطانات بأنواعها.. إذا شعرت بأحدها توجه فورا للطبيب
أبرز المواد
 رئيس محاكم جازان يكشف آخر تطورات إزالة مزارع القات.. وهذه المحاصيل ستحل محلها
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة القصيم
أبرز المواد
مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية

مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية

أبرز المواد
الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية

الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية

أبرز المواد
بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم

أبرز المواد
شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”

شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”

أبرز المواد

شاهد بالفيديو : مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال أمن بالكويت!

شاهد بالفيديو : مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال أمن بالكويت!
http://almnatiq.net/?p=717584
المناطق_متابعات

: ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، عدداً من الأشخاص بعد تمكينهم لمتهم مطلوب جنائياً من الهرب من دورية أمنية في محافظة العاصمة، وقيامهم بالتعرض لرجال الأمن وعرقلة أداء عملهم.

وذكرت وزارة الداخلية الكوتية في بيان عبر موقعها الالكتروني، أنه أثناء تفقد دورية من قطاع الأمن العام للحالة الأمنية في منطقة كيفان تم الاشتباه بشخص وتوقيفه، وبعد الاستعلام عنه أمنياً تبين بأنه مطلوب من قبل إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأضاف البيان أنه عند التحفظ عليه في الدورية، قام عدد من الأشخاص بتمكين المتهم المطلوب جنائياً من الهرب، كما تعرضوا لأفراد الدورية ومنعوهم من أداء مهام عملهم وتمت السيطرة عليهم والتحفظ على المذكورين، وإحالتهم الى جهات الاختصاص بتهمة (مقاومة رجال الامن وإهانة موظف عام).

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر حدوث مشاجرة بين مجموعة من الشباب ورجال الأمن قبل أن يتم ضبط الأشخاص المعتدين على رجال الأمن.

روابط ذات صلة

مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية

مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية
الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية

الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية
بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*