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شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”

شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”

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شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”

شاهد.. محمد بن فيصل يخرج عن شعوره ويفتح النار على رئيس لجنة التحكيم بسبب “الفار”
http://almnatiq.net/?p=717585
المناطق_الرياض

وصف رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، ما يتعرض له فريقه بـ “الظلم التحكيمي”، لافتا إلى أن هذا الأمر بدأ حين تولى الحكم خليل جلال رئاسة لجنة التحكيم في الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم.

وقال لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، عقب المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الأهلي بركلات الترجيح في كأس بطولة زايد للأندية الأبطال، إن هناك ضربة جزاء غير محتسبة لفريقه كانت ستغير نتيجة المباراة، مؤكدا أن حكم المباراة رفض العودة لتقنية “الفار” للتأكد.

وأشار إلى أن الهلال منسي تماما في تقنية “الفار” منذ تولي “جلال” المسئولية، واصفا وجوده على رأس الاتحادين بـ “المضحكة”، خاصة في ظل تهميشه لنادي الهلال وعدم تطبيق التقنية عليه مثل باقي الأندية، متابعا: “من وين جاء لنا جلال”.

 

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