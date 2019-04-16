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بعد ارتفاع أسعار البنزين.. “حساب المواطن” يحسم مسألة زيادة قيمة الدعم
http://almnatiq.net/?p=717586
المناطق_الرياض

حسم برنامج “حساب المواطن”، مسألة رفع قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين الذي أعلنته شركة “أرامكو” السبت الماضي.

زيادة الدعم

وورد لحساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على موقع “تويتر”، استفسارات عديدة من المستفيدين عن إمكانية وجود زيارة جديدة بعد ارتفاع أسعار “البنزين”.

الربع الأخير

وأجابت “خدمة العملاء” بقولها: “إن برنامج حساب المواطن قام بتعديل مبلغ الدعم في الربع الأخير من عام 2018، قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين”.

فرق التكلفة

وأوضحت أن “الدعم المقدم يمثل فرق التكلفة مابين السعر السابق والحالي؛ حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها”.

القيمة المضافة

كما يشمل الدعم المقدم -بحسب البرنامج- تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

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