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مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية

مواطن يبادر لإصلاح السيارات المتضررة من حبات البرد في البكيرية
http://almnatiq.net/?p=717588
المناطق_عادل الزهراني

في مبادرة جميلة مواطناً في البكيرية للتخفيف على المواطنين المتضررين من الحالة الجوية التي شهدتها عدد من مدن المملكة وصاحبها تساقط حبات البرد.
وقام المهندس فهد محمد الراجحي من خلال شركة ” دوكس لصيانة السيارات ” العائد ملكيتها لرجل الأعمال احمد سليمان المحيسني بعمل خصومات خاصة وصلت إلى 50٪ في المائة من أجور إصلاح السيارات المتضررة من تساقط حبات البرد على محافظة البكيرية وذلك من خلال أجهزة حديثة لشفط ” البرد “.
وقال المهندس فهد الراجحي أن هذه المبادرة تأتي إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي والأهلي والتخفيف على المتضررين من التقلبات الجوية.
وأوضح أن عدد المركبات المستفيدة من هذه المبادرة أكثر من ” ١٠٠ ” مركبة متضررة حتى الان تم إعادة تأهيلها مرة أخرى.
وقدم المهندس الراجحي شكره للمواطنين على تجاوبهم مع هذه المبادرة وتواصلهم المباشر مع الشركة خلال تنفيذ هذه المبادرة.

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