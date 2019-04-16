بالفيديو.. «المياه الوطنية» تحسم الجدل بشأن وقف خدمات المشتركين غير المسددين للفواتير

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قال المهندس عبدالله البيشي، رئيس العناية بالعملاء في شركة المياه الوطنية، إنه لن يتم إيقاف خدمات المشتركين في حال عدم تسديدهم للفواتير، مؤكدا أن صهاريج المياه لا يمكن أن تكون خياراً بديلاً للمشتركين؛ لآثارها السلبية على المدينة بشكل عام.

وفي تصريحاته لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أكد أن إيقاف الخدمات قد يحدث في حال رفعت الشركة دعوى قضائية ضد المشترك، مشيراً إلى أن للشركة الحق في رفع دعاوى قضائية ضد المشتركين المتعسرين، كما أن لديها الحق في قطع خدمة المياه عنهم.

وأشار إلى أن الشركة ليس لديها صلاحيات لإيقاف خدمات أي شخص في حال عدم تسديده فواتير المياه، وإنما تقوم الشركة فقط بإيقاف الخدمة، وقطع المياه عن المشترك.