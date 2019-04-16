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تهديدات بالقتل تلقاها أشخاص نشروا تسجيل لمجزرة المسجدين بنيوزيلندا

تهديدات بالقتل تلقاها أشخاص نشروا تسجيل لمجزرة المسجدين بنيوزيلندا
http://almnatiq.net/?p=717602
المناطق_الرياض

ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي تلقوا تهديدات بالقتل.

وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصا، بسرعة على الانترنت في الساعات الأولى للهجوم.

وحذرت السلطات من مغبة تشارك التسجيل معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.
ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة الاثنين بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 آذار/مارس.

وقالت المدعية بيب كيوري إن “تهديدات بالقتل وُجهت” ضد عدد من المدعى عليهم، وفقا لما نشره موقع أخبار محكمة كرايستشرش.

ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.

وأخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة من المدعى عليهم بكفالة، مؤكدا مواصلة أمر منع النشر ومحذرا أي شخص من تنفيذ العقاب بآخرين.

وقال آودريسكول “من الحكمة جعل العدالة تأخذ مجراها من دون تدخل خارجي، من أي شخص إما يؤيد الذين مثلوا أمام المحكمة أو من يرغب بتنفيذ نوع من العقاب بحقهم قبل مثولهم أمام المحكمة”ووجهت لأحد المتهمين ويبلغ عمره 18 عاما، تهمة حيازة صورة لأحد المسجدين كتب تحتها عبارة “تحقق الهدف”.

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