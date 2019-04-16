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ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات

ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات
http://almnatiq.net/?p=717620
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستفوز في نزاعها التجاري مع الصين مهما حدث.

وقال ترامب في اجتماع لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا: “سنفوز في كل الأحوال. سنربح باتفاق أو دونه”.ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ تسعة أشهر كلفتهما مليارات الدولارات، وأثارت اضطراباً في الأسواق المالية، وسلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترامب رسوماً على واردات سلع صينية بـ 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات، تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأمريكية المنافسة للصينية.وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.

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