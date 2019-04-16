ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستفوز في نزاعها التجاري مع الصين مهما حدث.

وقال ترامب في اجتماع لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا: “سنفوز في كل الأحوال. سنربح باتفاق أو دونه”.ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ تسعة أشهر كلفتهما مليارات الدولارات، وأثارت اضطراباً في الأسواق المالية، وسلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترامب رسوماً على واردات سلع صينية بـ 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات، تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأمريكية المنافسة للصينية.وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.