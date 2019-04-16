بلدية محافظة الدلم تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في أسبوع الإبداع البلدي

المناطق_أشرف العصيمي

دشنت بلدية محافظة الدلم فعالية “أسبوع الإبداع البلدي” والتي تستمر خلال الفترة من 9 – 13 شعبان 1440هـ الموافق 14 – 18 أبريل 2019م وذلك بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2019م.

وتهدف الفعالية إلى إبراز الأفكار الأبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي وإشراك كافة شرائح المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في المنطقة ليكون السكان هم شركاء البلدية في التنمية والتطوير كما تتضمن الفعالية إبراز جهود البلدية التي تحققت و تشمل عروض للمشروعات البلدية القائمة والمستقبلية وكذلك التركيز على التزامات القطاع البلدي وأهدافه المتمثلة في تحسين المشهد الحضري بجميع عناصره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وستفوم البلدية بتكريم أصحاب الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع خلال أسبوع الإبداع البلدي وتقام الفعالية في منتزة الضاحي شرق محافظة الدلم .