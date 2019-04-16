أمير القصيم يكرم مدير صحة المنطقة نظير تميزه في أداء عمله

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، نظير جهوده المتميزة في أداء عمله ، مشيداً سموه بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يدير بها الخمعلي قطاع الصحة بالمنطقة ، معتبراً أنّ ما تحقق من إنجازات يعكس جهود مديرية الصحة ومنسوبيها ، مبدياً سعادته بما يبذلونه من جهود ستسهم في رفع مستوى وكفاءة الجودة الصحية المقدمة للمستفيدين.

وقد أعرب الخمعلي عن أبلغ مشاعر الإمتنان لسمو أمير منطقة القصيم لهذه اللفتة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء الأجهزة الحكومية لخدمة المواطن ودعمها لتكون في أقصى درجات النجاح.