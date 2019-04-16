جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»

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استضافت جامعة القصيم، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، أمس الإثنين الموافق 10/8/1440هـ، اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة “وطننا أمانة”، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث افتتح اللقاء وكيل الجامعة للشؤون التعليمة الدكتور محمد العضيب، بحضور ممثلي عدد من فروع الجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة وبمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وهدف اللقاء الذي أقيم تحت شعار نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة، لبحث برامج العمل التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة، مع عدد من الجهات الحكومية المشمولة بها، حيث تضمن اللقاء شرحا ومناقشة لمضامين المبادرة وأهدافها والإعداد والاتفاق على البرامج والمناشط والفعاليات واللقاءات والورش التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة وطننا أمانة خلال العام الحالي ٢٠١٩م.

كما استعرض اللقاء أهداف المبادرة وهي نشر ثقافة نزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، والوعي بمفاهيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وتوعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأثار الفساد وبيان خطورته الاجتماعية، والاقتصادية، والوطنية، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.