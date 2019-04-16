احدث الأخبار

جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»
منطقة القصيم
 كاسبرسكي لاب تكشف عن ثغرة أمنية حرجة في “ويندوز” تستغلها مجموعة إجرامية مجهولة
علوم وتكنولوجيا
 هدف..يطور دورات التدريب الإلكتروني “دروب” تلبية لاحتياجات سوق العمل
أبرز المواد
 ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات
أبرز المواد
 «غوغل» توسع خدمة حجز الفنادق لتشمل منازل قضاء العطلة والنزل
أبرز المواد
 الجمعية السعودية لجراحة التجميل والحروق تختتم المؤتمر الدولي” للعناية بالحروق”
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يكرم مدير صحة المنطقة نظير تميزه في أداء عمله
أبرز المواد
 السودان: تسليم البشير للجنائية الدولية بهذا الشرط!
أبرز المواد
 حملة رقابية تنفذها أمانة القصيم وهيئة الغذاء والدواء
أبرز المواد
 صورة جمعت خادم الحرمين بالملك فيصل والعاهل المغربي
أبرز المواد
 أمير القصيم: الأمن مطلب وغاية تنشدها الشعوب
أبرز المواد
 الثنيان: صفقات ومفاجآت في مؤتمر القطاع المالي
أبرز المواد
جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»

جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»

منطقة القصيم
كاسبرسكي لاب تكشف عن ثغرة أمنية حرجة في “ويندوز” تستغلها مجموعة إجرامية مجهولة

كاسبرسكي لاب تكشف عن ثغرة أمنية حرجة في “ويندوز” تستغلها مجموعة إجرامية مجهولة

علوم وتكنولوجيا
هدف..يطور دورات التدريب الإلكتروني “دروب” تلبية لاحتياجات سوق العمل

هدف..يطور دورات التدريب الإلكتروني “دروب” تلبية لاحتياجات سوق العمل

أبرز المواد
ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات

ترامب عن الخلاف مع الصين: سنفوز في كل الحالات

أبرز المواد

جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»

جامعة القصيم تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة «وطننا أمانة»
http://almnatiq.net/?p=717650
المناطق_بريدة

استضافت جامعة القصيم، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، أمس الإثنين الموافق 10/8/1440هـ، اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة “وطننا أمانة”، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث افتتح اللقاء وكيل الجامعة للشؤون التعليمة الدكتور محمد العضيب، بحضور ممثلي عدد من فروع الجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة وبمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وهدف اللقاء الذي أقيم تحت شعار نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة، لبحث برامج العمل التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة، مع عدد من الجهات الحكومية المشمولة بها، حيث تضمن اللقاء شرحا ومناقشة لمضامين المبادرة وأهدافها والإعداد والاتفاق على البرامج والمناشط والفعاليات واللقاءات والورش التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة وطننا أمانة خلال العام الحالي ٢٠١٩م.

كما استعرض اللقاء أهداف المبادرة وهي نشر ثقافة نزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، والوعي بمفاهيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وتوعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأثار الفساد وبيان خطورته الاجتماعية، والاقتصادية، والوطنية، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يكرم مدير صحة المنطقة نظير تميزه في أداء عمله

أمير القصيم يكرم مدير صحة المنطقة نظير تميزه في أداء عمله
حملة رقابية تنفذها أمانة القصيم وهيئة الغذاء والدواء

حملة رقابية تنفذها أمانة القصيم وهيئة الغذاء والدواء
أمير القصيم: الأمن مطلب وغاية تنشدها الشعوب

أمير القصيم: الأمن مطلب وغاية تنشدها الشعوب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*