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أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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أمانة القصيم تطلق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي

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منطقة القصيم

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=717655
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء رحب  سمو أمير منطقة تبوك بالجميع  ، متطرقاً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر اللقاء معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو , و وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
وضيوف ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

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