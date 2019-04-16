أمانة القصيم تطلق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي

شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي انطلاقة فعاليات أسبوع الإبداع البلدي مساء يوم أمس الأحد ، والتي تنظمها أمانة منطقة القصيم في مجمع العثيم مول بمدينة بريدة ، وتستهدف الفعاليات تحفيز الأفكار الإبداعية والمسابقات التفاعلية ، وإبراز المشاريع البلدية والتنموية، كما تضمنت الفعاليات إطلاق صفحة إلكترونية لتلقي الأفكار الإبداعية والمقترحات التطويرية بهدف الاستفادة من أراء المجتمع المحلي لتطوير القطاعي البلدي بكافة مكوناته.

وفي ذات السياق تنظم بلديات منطقة القصيم حزمة من الفعاليات المصاحبة لأسبوع الإبداع البلدي داخل الأسواق التجارية والمنتزهات العامة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد أطلقت نهاية الأسبوع الماضي حملة إعلانية تسويقية موسعة في الطرق العامة والميادين والشاشات التلفزيونية للتسويق للمناسبة وإبقاء الفئة المستهدفة على إطلاع بالفعاليات والأنشطة.