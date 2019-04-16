جامعة القصيم تعلن الجدول الزمني لمؤتمر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنفايات الصلبة

أعلنت جامعة القصيم، الجدول الزمني لأعمال «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية: الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة»، والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، خلال الفترة من 6-9 ربيع الأول من العام القادم 1441هـ، بهدف المساهمة في إعداد رؤية حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة على المستوى الوطني والعالمي وبيان حجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المهدرة وتقدير الكلفة البيئية للهدر.

حيث سيبدأ استقبال ملخصات الأبحاث الراغبة في المشاركة في أعمال المؤتمر في يوم 26شعبان الجاري، من خلال التسجيل في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط: https://events.qu.edu.sa/ sdc2019/ ، وفي العاشر من رمضان المقبل سيتم الإعلان عن قبول الملخصات، على أن يتم إغلاق باب التسجيل المبكر في 12 شوال 1440هـ، ويبدأ استقبال الأوراق البحثية الكاملة في الرابع من ذي الحجة، والإعلان عن قبولها في 16 محرم 1441هـ، وذلك قبل انعقاد المؤتمر في شهر ربيع الأول.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي وكيل الجامعة للتطوير والجودة رئيس اللجنة التنظيمية، أن هذا المؤتمر الدولي جاء في هذا التوقيت تماشيا مع رؤية المملكة التي تعزز مفاهيم الاستدامة خصوصا بالموارد الطبيعة للحفاظ عليها، واستثمارها بالوجه الصحيح الذي يكفل ديمومتها وبقاءها للأجيال القادمة بإذن الله، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك الفرد عالميا بشكل عام، وبالمملكة على وجه الخصوص لبعض السلع والخدمات تأتي ضمن أعلى المعدلات، الأمر الذى يولد بدوره حجم هائل من النفايات الصلبة، وهذا بدوره يستنزف هذه الموارد المهمة.

وأضاف “الحربي” أن مفهوم التنمية المستدامة يأتي ليؤطر هذا التعامل مع الموارد بطريقة معتدلة لضمان ديمومتها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستفادة القصوى منها، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تشجيع هذه المبادرات الهادفة لتحسين الإدارة المستدامة للنفايات، والاستفادة المثلى من تطبيق التقنيات الحديثة بهذا المجال، ورفع الوعي المجتمعي بطبيعة المخاطر الناجمة عن سوء إدارتها.

ويرى رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن رفع مستوى الأداء بإدارة النفايات يحقق استدامة الموارد الطبيعة والاستغلال الأمثل لها، والحد من استنزافها، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات العلمية المتخصصة الهادفة لتسليط الضوء على كل ما هو جديد بهذا المجال الحيوي، حيث استشعرت جامعة القصيم أهمية هذا الموضوع وتبنت إقامة المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية وتسليط الضوء على الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من منطلق دورها المجتمعي الريادي للإسهام برفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المجتمعية المثلى.

وسوف يبحث المؤتمر الإجراءات اللازمة للتحوّل لنظم مستدامة للغذاء يقل فيها الفاقد ويتم فيها خفض هدر الطعام، وتحفيز التكامل بين الشركاء من التخصصات المختلفة لإدارة النفايات بصورة مستدامة، بالإضافة إلى دراسة فرص تحفيز الاستثمار بمجال تطوير تقنيات تدوير النفايات بالمملكة، ودراسة معوقات الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية للنفايات، وكذلك بناء وتأسيس منظومة للتوعية والتعليم والتدريب البيئي بمشاركة الأفراد والمجتمعات، وربط البحوث والدراسات بالجامعات السعودية والعالمية بمتطلبات التنمية ومجابهة التحديات الوطنية.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور، حيث يتناول المحور الأول الممارسات المستدامة لإدارة النفايات بجميع المراحل “بداية من التولد والفصل من المصدر، الجمع، النقل، التحويل، وانتهاء بالتخلص”، وعلى جميع المستويات “التخطيط، الإدارة، التشغيل، الصيانة، والاستثمار”، في حين يتناول المحور الثاني كيفية إدارة فاقد الغذاء وهدر الطعام على مستوى الإنتاج والاستهلاك، أما المحور الثالث فيناقش موضوع الاستثمار في تدوير النفايات والصناعات التحويلية، فيما يتناول المحور الرابع الإدارة الرشيدة للنفايات من المنظور الشرعي والثقافي.

وسعت الجامعة لتنظيم هذا المؤتمر نظراً لارتفاع معدلات استهلاك الفرد بالمملكة العربية السعودية لبعض السلع والخدمات، والتي تأتي ضمن أعلى المعدلات عالمياً، مما زاد من حجم النفايات الصلبة المتولدة، كما أن الموارد الطبيعية بالمملكة تتعرض للاستنزاف والتدهور بسبب معدلات الاستهلاك العالية التي تتعارض مع تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحاجة إلى نقل وتوطين التقنيات العالمية الحديثة بمجال إدارة النفايات بما يتوافق وظروف المملكة، والحاجة للتصدي للتحديات الناجمة من النفايات والتي تعد مسؤولية كل فرد من المجتمع .