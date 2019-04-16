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مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة تخليص اليمن من الحوثي.. وإصراره على المرجعيات الثلاث

مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة تخليص اليمن من الحوثي.. وإصراره على المرجعيات الثلاث

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مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة تخليص اليمن من الحوثي.. وإصراره على المرجعيات الثلاث

مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة تخليص اليمن من الحوثي.. وإصراره على المرجعيات الثلاث
http://almnatiq.net/?p=717681
المناطق - الرياض

أكد مجلس النواب اليمني، في اجتماعه، على ضرورة تخليص اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الشرعية.

كما أعلن المججلس إصراره على المرجعيات الثلاث كأساس وحيد لايقبل التغيير كحل سياسي في اليمن، مؤكدا اعتبار كل الاجراءات الصداره من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم.

ووجه مجلس النواب اليمني دعوته إلى أبناء الشعب في مناطق سيطرة المليشيات الى التصدي لهذه المليشيات، داعيا في الوقت ذاته، دول التحالف الى الاستمرار في الوقوف الى جانب اليمن ودعم الشرعية.

وأدان المجلس اعتداءات المليشيات الحوثية المتكرره على السعودية بما في ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيره، وكذلك ممارسات المليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي داخل البلاد.

وشدد على الزام المليشيات الحوثيه بتنفيذ اتفاق الحديده بدون مزيد من المماطلات.

وفي سياق متصل، تقدم المجلس بالشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية على تجاوبها مع دعوة رئيس الجمهورية، مثمنا كذلك استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

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