أصحاب الهمم يشاركون أمانة عسير بفعالية الأسبوع البلدي في يومه الثاني

المناطق - عسير

شارك عدد من أصحاب الهمم بفعالية أسبوع الابداع البلدي الذي تنظمه أمانة منطقة عسير لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع .

و اوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تمكين أفكار و مشاركة أصحاب الهمم التي جاءت خلال مشاركتهم لفعالية أسبوع الابداع البلدي ستكون من أولويات الأمانة .

منبها الى ان الأمانة حريصة كل الحرص على استقبال مشاركتهم و ابتكاراتهم الفاعلة في صناعة المستقبل البلدي .

و في إطار دور أمانة منطقة عسير ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم أصحاب الهمم ، وتعزيز دورهم في العمل البلدي فقد أشار الحميدي الى ان الارتقاء بالخدمات البلدية و تطويرها سيكون مستمر و هذا ما نسعى الى تحقيقه و بمساعدة أصحاب الهمم الذين كانت لهم مشاركة غنية و فردية من نوعها خصوصا بأن الموهبة و الابداع الحقيقي قد طرح من قبلهم في ثاني أيام الفعالية ، مؤكدا بان أفكارهم و مقترحاتهم قد اثرت الفعالية و ستأخذه الأمانة بعين الاعتبار لتطوير العمل البلدي لجميع فئات المجتمع .

فيما قامت الأمانة بتوزيع عددا من الهدايا القيمة على أصحاب الهمم المشاركين إضافة الى تكريمهم نظير ما قدموه في الفعالية من مقترحات و أفكار من شانها ان تساعد في تطوير الخدمات البلدية .

و تكمن أهمية فعالية أسبوع الابداع البلدي من خلال إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، و ذلك عبر إشراك جميع شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل، القطاع الخاص، المتطوعين) في تطوير أعمال القطاع البلدي .

يذكر أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بدراسة كافة ما قدموه أصحاب الهمم من أفكار و مشاركات مشددا على ضرورة دعمها في صناعة المستقبل البلدي .