احدث الأخبار

أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨
منطقة نجران
 فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية
منطقة عسير
 غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”
منطقة عسير
 إدارة “تعليم الجوف” تختتم مبادرة مشروع الصفر
منطقة الجوف
 أمانة عسير تعقد عددا من الدورات التدريبية لموظفي القطاع البلدي بعسير
منطقة عسير
 أصحاب الهمم يشاركون أمانة عسير بفعالية الأسبوع البلدي في يومه الثاني
منطقة عسير
 “السياحة”: تمويل 6 مشروعات سياحية بقيمة 71 مليون ريال في الربع الأول
أبرز المواد
 مباحثات بين الرياض وموسكو حول بناء مفاعلات كهرذرية في السعودية
أبرز المواد
 مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة تخليص اليمن من الحوثي.. وإصراره على المرجعيات الثلاث
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين ..السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم
أبرز المواد
 مكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف يناقش استراتيجية برنامج جودة الحياة
أبرز المواد
 المحاكم العمالية تصدر 3924 حكمٍ في شهر .. 73% منها قضايا أجور
أبرز المواد
أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨

أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨

منطقة نجران
فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية

فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية

منطقة عسير
غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”

غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”

منطقة عسير
إدارة “تعليم الجوف” تختتم مبادرة مشروع الصفر

إدارة “تعليم الجوف” تختتم مبادرة مشروع الصفر

منطقة الجوف

أصحاب الهمم يشاركون أمانة عسير بفعالية الأسبوع البلدي في يومه الثاني

أصحاب الهمم يشاركون أمانة عسير بفعالية الأسبوع البلدي في يومه الثاني
http://almnatiq.net/?p=717690
المناطق - عسير

شارك عدد من أصحاب الهمم بفعالية أسبوع الابداع البلدي الذي تنظمه أمانة منطقة عسير لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع .

و اوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تمكين أفكار و مشاركة أصحاب الهمم التي جاءت خلال مشاركتهم لفعالية أسبوع الابداع البلدي ستكون من أولويات الأمانة .

منبها الى ان الأمانة حريصة كل الحرص على استقبال مشاركتهم و ابتكاراتهم الفاعلة في صناعة المستقبل البلدي .

و في إطار دور أمانة منطقة عسير ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم أصحاب الهمم ، وتعزيز دورهم في العمل البلدي فقد أشار الحميدي الى ان الارتقاء بالخدمات البلدية و تطويرها سيكون مستمر و هذا ما نسعى الى تحقيقه و بمساعدة أصحاب الهمم الذين كانت لهم مشاركة غنية و فردية من نوعها خصوصا بأن الموهبة و الابداع الحقيقي قد طرح من قبلهم في ثاني أيام الفعالية ، مؤكدا بان أفكارهم و مقترحاتهم قد اثرت الفعالية و ستأخذه الأمانة بعين الاعتبار لتطوير العمل البلدي لجميع فئات المجتمع .

فيما قامت الأمانة بتوزيع عددا من الهدايا القيمة على أصحاب الهمم المشاركين إضافة الى تكريمهم نظير ما قدموه في الفعالية من مقترحات و أفكار من شانها ان تساعد في تطوير الخدمات البلدية .

و تكمن أهمية فعالية أسبوع الابداع البلدي من خلال إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، و ذلك عبر إشراك جميع شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل، القطاع الخاص، المتطوعين) في تطوير أعمال القطاع البلدي .

يذكر أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بدراسة كافة ما قدموه أصحاب الهمم من أفكار و مشاركات مشددا على ضرورة دعمها في صناعة المستقبل البلدي .

روابط ذات صلة

فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية

فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية
غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”

غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”
أمانة عسير تعقد عددا من الدورات التدريبية لموظفي القطاع البلدي بعسير

أمانة عسير تعقد عددا من الدورات التدريبية لموظفي القطاع البلدي بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*