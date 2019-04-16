أمانة عسير تعقد عددا من الدورات التدريبية لموظفي القطاع البلدي بعسير

المناطق - عسير

نظمت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة التدريب و التطوير عددا من الدورات التدريبية لموظفي وموظفات الأمانة وبلديات أبها الحضرية و بلديات المحور الشمالي و قطاع تهامة خلال الأسبوع الحالي في مقر الأمانة .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الدورات جاءت ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي ، و التي استفاد منها نحو 162 متدرب ومتدربة ، وأعدها وقدمها نخبة من المدربين المتميزين بالتعاون مع كلية التقنية بعسير .

مشيرا الى ان الدورات التي قامت بها الأمانة قد تضمنت محاور عدة و تركزت فيها على المهارات الأساسية للموظفين و الموظفات ، و تأتي أهمية هذه الدورات التدريبية كونها تستهدف تحسين أداء الموظفين والموظفات للارتقاء بمخرجات العمل في الأمانة و البلديات التابعة.

منبها بأن الأمانة تولي التدريب و التطوير اهتمام بالغ كونها عامل رئيسي في تطوير الموظفين و الموظفات بشكل مستمر عبر دعم قدراتهم الداعمة و المكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، للارتقاء والتميز بالموظفين و الموظفات .

الجدير بالذكر فإن الدورات التي عقدتها امانة منطقة عسير لموظفين و موظفات الأمانة و البلديات التابعة قد تطرقت لعدة محاور منها استخدام البرمجة الخطية في التنظيم و توزيع العمل و استراتيجيات الموارد البشرية و التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع المراجعين .

و استكمالا لجهود الأمانة فقد تم عقد دورات تطويرية في بلدية الحرجة و التي استهدفت موظفي و موظفات بلديات المحور الجنوبي و بلديات المحور الشرقي و شملت الدورات التي عقدت في بلدية الحرجة عدة برامج منها أساليب التخطيط الاستراتيجي و التفكير الإبداعي و طرق استخدام برنامج التخصيص في بناء فريق العمل و توزيع الموارد و تطبيقات الحاسب في السكرتارية التنفيذية و إدارة المكاتب الالكترونية .