إدارة “تعليم الجوف” تختتم مبادرة مشروع الصفر

المناطق - الجوف

حضرت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع اختتام مبادرة مشروع الصفر والتي نفذتها إدارة التدريب التربوي لمدة ثلاث سنوات، وتكريم معلمات اللغة الانجليزية اللاتي تم تدريبهن على اظهار التفكير الخفي وتنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري للطالبات.

وحاورت الشايع الطالبات اللاتي استفدن من المبادرة، وقالت:

“وجدتُ طالبات مكتسبات مهارات القرن الواحد والعشرون باستخدام روتين التفكير الظاهر ودمج منهجيات التفكير داخل المقررات الدراسية وحل المشكلات في إيجاد طرق سريعة للتعلم وتجاوز الصعوبات، وهذا ما هو إلا نتاج معرفي من نقل المعلمات ما تم تدريبهن عليه لطالباتهن”.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن المبادرة تهدف إلى إكساب الطالبات مهارات التعلم مدى الحياة ورفع مستوى التعليم المهني للمعلمات، وهي متوافقة مع أهداف وزارة التعليم المحققة لرؤية 2020 وهي تحسين استقطاب المعلمين والمعلمات وإعدادهم وتأهيلهم واستفادت منها أكثر من 500 طالبة و 30 معلمة لغة انجليزية، وتعزيز مهارات التفكير واحترام الآخرين وآرائهم وتقبل الحوار وتبادل وجهات النظر والأفكار المطروحة في بيئة المدرسة أو خارجها حيث التعلم مدى الحياة .

وبينت مشرفة التدريب الأستاذة هنادي بنت أحمد الشامخ أن البرنامج “مشروع الصفر لجامعة هارفرد الأمريكية” مواكب للتوجهات الحديثة والعالمية في التدريس ركزت فيه على فريق عملت معهم وتم تدريبهن على برنامجي الكورت وتبريز لمهارات التفكير العليا للطالبات في المدارس واستخدام دروس جديدة داخل الفصول الدراسية وخارجها من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية مما يسهم في الارتقاء الفكري للطالبات وإزالة الفارق بينهن، والتركيز على استراتيجيات روتين الظاهر في مشروع الصفر الساعي الى تحويل التفكير الخفي الى تفكير ظاهر ناقد وإبداعي بنفس الوقت يعمل على إيجاد حلول للمشكلات المطروحة .