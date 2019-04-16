غرفة أبها تعقد ورشة عن “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل”

المناطق - أبها :

بحضور أكثر من 20 متدرب ومتدربة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص ومسئولي ومسئولات الموارد البشرية وأصحاب الأعمال عقدت الغرفة التجارية الصناعية بابها ورشة عمل لمناقشة بنود مسودة قرار “ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل” وذلك بالتعاون مع وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل ممثلة بإدارة تطوير بيئة عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتم خلال الورشة التعريف بصفات بيئة العمل المثالية , وأهم معوقات العمل والتصرف السليم عند وجود سلوكيات مخالفة مثل التحرش ـ الابتزاز ـ التهديد” كما تطرقت الورشة إلى حقوق , وواجبات العامل والعاملة وحلول إشكاليات تدني الأجور.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة برامج تقدمها غرفة أبها بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعريف بالحقوق والواجبات ونشر ثقافة العمل للشباب والشابات , وهذا ما تحرص الغرفة على توفيره عبر هذه الورش , والبرامج التدريبية التي تخدم سوق العمل , وتعزز الخبرات والكفاءات والتجارب التي تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاعات المختلفة , مؤكداً على أن الهدف من الورشة هو الارتقاء بأخلاقيات العمل لدى الموظفين , والموظفات، توعية الموظفين والموظفات بحقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة عمل تعزز الأخلاق الحميدة.

واختتم الحويزي تصريحه مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعمل على تعزيز كفاءة الموظفين , والموظفات في الميدان وتحقق تطلعات الجهات ذات العلاقة في خلق جيلا , واعيا ولديه خبرات كافية عن سوق العمل , وبذلك تكون من أهم أولوياته الحياتية والمهنية ، مع ربط مثل هذه القرارات بواقع الخبرات العملية .