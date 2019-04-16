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فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية

فنون أبها تنظم أول أمسية شعبية نسائية
http://almnatiq.net/?p=717698
المناطق - أبها

دعت جمعية الثقافة والفنون بأبها نساء منطقة عسير لحضور أول أمسية شعبية نسائية ” ليلة سمر عسيرية” في مسرحها بمركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون مساء غد الأربعاء .
و أوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات اللجنة النسائية والتي أنشئت مؤخراً لاستهداف النساء المهتمات بالثقافة و الفنون و تشكيل جيل جديد يحفظ الموروث العسيري بكافة ألوانه وأشكاله في محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن الأمسية ستحتوي على مشاهد تمثيلية وحكايات قديمة مع ألعاب ورقصات وعروض واهازيج شعبية إضافة الاستعراضات للاطفال .
وأكد السروي أن الأمسية ستكون خاصة بالنساء حيث تم تجهيز مسرح الجمعية إذ تعد هذه المسامرة فرصة للتمتع بليلة استثنائية يستعدن فيها الفنون الشعبية و يعشن ليلة ماتعة وسط عدد من العروض التي أعدها فريق ثقافة وفنون أبها النسائي .

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