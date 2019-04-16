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أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨

أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨

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أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨

أمير نجران بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم ٢٠١٨
http://almnatiq.net/?p=717700
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة، بالدعم غير المحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يقوم بها البنك من دعم للمشاريع وتقديم القروض الاجتماعية المتعددة، حاثًا على ضرورة مضاعفة جهود البنك لخدمة كافة المستفيدين والمستحقين بالمنطقة ومحافظاتها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران مانع بن قميش بن حمد.
وتسلم سمو الأمير تركي بن هذلول خلال اللقاء التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المنصرم 2018م، متضمنًا القروض التي صرفها فرع البنك بالمنطقة للمستفيدين, حيث بلغت 68,168 قرضًا اجتماعيًا بقيمة 2,886,722,000 مليار ريال، و 1107 قروض إنتاجية بقيمة 196,400,454مليون ريال.

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