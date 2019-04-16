انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر عالميا .. والهواتف الصينية في أدنى مستوياتها

المناطق - وكالات

يبدو أن عام 2019 لن يكون عاما جيدا بالنسبة لقطاع الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر، فمع أن التوقعات كانت إيجابية للغياية قبل عدة أشهر إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، فقد كشفت تقارير عن تراجع مبيعات أجهزة الحواسيب في جميع أنحاء العالم مع تطلع المستخدمين إلى مزيد من الأجهزة المحمولة، حيث بلغ عدد شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية خلال الربع الأول من عام 2019 نحو 58.5 مليون جهاز فقط.

وبعد ست سنوات من انخفاض شحنات الحواسيب الشخصية بشكل فصلي، فقد حققت الشركات في عام 2018 نتيجة إيجابية للربع الثاني، وتراجعت النتائج في الربع الرابع.

وأشار محللو مؤسستي جارتنر وآي دي سي لأبحاث السوق إلى أن نقص المعالجات أسهم في انخفاض الربع الأول من عام 2019، حيث قدرت “جارتنر” أن شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 4.6 في المائة عن الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 58.5 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2019، وأن أكبر ستة بائعين هم: لينوفو، وإتش بي، وديل، وأبل، وأسوس، وأيسر.

ووجدت “جارتنر” أنه من بين المراكز الستة الأولى، شهدت المراكز الثلاثة الأولى فقط مكاسب في شحنات أجهزة الحاسب الشخصية، بينما تراجعت بقية السوق بنسبة 20.9 في المائة، وفي الوقت ذاته كانت نتائج “لينوفو” و”إتش بي” متقاربة، مع تحقيق “لينوفو” اتجاها تصاعديا إلى حد كبير، واكتساب “إتش بي” حصة متزايدة، بينما تباطأ نمو “ديل”، وذلك على الرغم من أنها لا تزال ضمن قائمة المراكز الثلاثة الأولى.

وقالت “جارتنر”: “شهدنا بداية انتعاش شحنات أجهزة الحواسيب في منتصف عام 2018، لكن توقع حدوث ارتباك بسبب نقص المعالجات قد أثر في جميع أسواق أجهزة الحاسب، بمن في ذلك البائعون المخصصون لقطاع الأعمال ذي الهامش المرتفع، وشريحة كروم بوك”، وأوضحت أن البائعين الثلاثة الكبار في جميع أنحاء العالم ما زالوا قادرين على زيادة الشحنات على الرغم من القيود المفروضة على العرض، وذلك من خلال التركيز على منتجاتهم الراقية والحصول على حصة من البائعين الصغار الذين كافحوا لتأمين المعالجات.