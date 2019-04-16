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“التعليم” : التسجيل في رياض الأطفال يبدأ الأحد القادم عبر “نور”

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المناطق - الرياض

دعت وزارة التعليم جميع أولياء الأمور الراغبين تسجيل أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال الدخول على نظام نور الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر. وبينت الوزارة أن التسجيل يتم حسب تواريخ ميلاد الأطفال وفق المستويات الآتية : المستوى الأول من كان تاريخ ميلاده من 1437/1/4 الموافق 2015/10/17 إلى 1438/1/3 الموافق 2016/10/4 (يقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية) والمستوى الثاني من كان تاريخ ميلاده من 1436/1/4 الموافق 2014/10/28 إلى 1437/1/3 الموافق 2015/10/16 والمستوى الثالث من كان تاريخ ميلاده من 1435/1/4 الموافق 2013/11/7 إلى 1436/1/3 الموافق 2014/10/27.

وأعلنت وزارة التعليم عن عدد من الضوابط والآليات المنظمة لتسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441 وذلك تيسيرا لقبولهم وانتظامهم في الروضات حيث نصت على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم الأحد القادم 1441/8/16 الموافق 2019/4/21 وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة. يشار إلى أن هذا التنظيم يأتي من أجل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441 الذي يبدأ بتاريخ 1441/1/2 الموافق 2019/9/1.

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