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ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم طبيا 16.6 % في الربع الأول

ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم طبيا 16.6 % في الربع الأول
http://almnatiq.net/?p=717714
المناطق - الرياض

ارتفع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم صحيا في الربع الأول إلى 1.25 مليون مواطن، وذلك بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
ووفقا لـ”الاقتصادية” فبلغت أعداد التابعين للسعوديين المؤمن عليهم، نحو 2.03 مليون تابع بنسبة ارتفاع 15.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المواطنين وتابعيهم المؤمن عليهم إلى 3.29 مليون، بنسبة ارتفاع 15.8 في المائة.
في حين بلغ أعداد الوافدين المؤمن عليهم طبيا في المملكة خلال الربع الأول، نحو 8.08 مليون وافد منهم 1.86 مليون تابع.
وإجمالا بلغ عدد المواطنين والوافدين المؤمن عليهم طبيا في المملكة خلال الفترة، نحو 11.3 مليون شخص منهم 3.29 مليون مواطن، و8.08 مليون وافد.
وعلمت “الاقتصادية” أن نسبة المواطنين السعوديين المؤمن عليهم طبيا عبر وظائفهم بلغ أكثر من 99 في المائة، في حين بلغ عدد المواطنين المؤمنين عبر حسابهم الخاص أقل من 1 في المائة.
ويتلقى المؤمن عليهم خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال 5248 مقدم خدمة رعاية صحية معتمد، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة وعشر شركات مؤهلة لإدارة المطالبات تغطي أنحاء المملكة كافة.

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