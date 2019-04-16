وزير الداخلية يرعى غدا الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، غداً الحفل السنوي للجامعة وتخريج 418 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة.

وقال معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان: إن رعاية سمو وزير الداخلية للحفل تأتي تأكيدا للدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لهذه المؤسسة العربية المتميزة.

وبين معاليه أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لا سيَّما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.