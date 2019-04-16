إنهاء معاناة مريضة من التهابات متكررة في المرارة والبنكرياس بمستشفى املج

المناطق - تبوك

قام فريق طبي بمستشفى املج العام في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من التهابات متكررة في المرارة والبنكرياس وإنسداد متكرر في الأوعية الصفراوية حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعلى الفور تم إجراء جراحة بالمنظار وإستئصال المرارة وإستخراج 1300 حصوة وبحمد لله تكللت العملية بالنجاح وتتمتع المريضة بصحة جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي