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مكتب جنوب حائل ينظم جائزة المبادرات السبع لمعلمي العلوم

مكتب جنوب حائل ينظم جائزة المبادرات السبع لمعلمي العلوم
http://almnatiq.net/?p=717729
المناطق - حائل

كرم المساعد للشؤون التعليمية بنين الأستاذ يحيى العماري الفائزين في جائزة المبادرات السبع لمعلمي العلوم التابع لمكتب التعليم في جنوب حائل في قاعة الأمير فيصل بن عبد الله اليوم الثلاثاء 11 / 8 / 1440 هجري .

 

المبادرات السبع اشتملت على ملف انجاز متكامل و استراتيجية التعلم النشط وتجارب بديلة مبتكرة و خريطة مفاهيم شاملة و تطبيق إلكتروني يعنى بمادة العلوم وأعلى متوسط للإختبارات التحصيلية وربط المنهج في حياة الطالب .

 

مساعد مدير التعليم ألقى كلمة اثنى فيها على مثل هذه المبادرات المتجددة والأعمال المتنوعة  ‏حيث جعلتنا هذه المبادرات نعيش جو تعلمٍ  حقيقي بالميدان وحراكٍ نوعي و أعمالٍ  إبداعية وتنافسية في المدارس .

 

‏بعد ذلك تم عرض مرئي عن  مفهوم المبادرة وفروعها كما تم عرض مرئي آخر عن حصاد هذه المبادرات .

 

‏في ختام هذا الحفل تم إعلان عن  الفائزين في المبادرات السابع و تم تسليمهم الجوائز  من قبل المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ يحيى العماري كما تم تكريم الداعمين لهذه المبادرة والرعاة والمدارس المشاركة .

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