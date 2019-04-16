جستر تبوك تفتتح مقرها الجديد وتعقد إجتماعها الخامس

المناطق - تبوك

احتفلت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة تبوك ” جستر ” التابعة للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود ، بافتتاح مقر مركزها الجديد على طريق الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بمدينة تبوك ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية شاهر البلوي وأعضاء الجمعية بالمنطقة .

وعقدت الجمعية إجتماعها الخامس الذي ناقش الأعضاء فيه عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية من أجل الدفع بأعمال الجمعية لمزيد التقدم والحرفية.

وأوضح رئيس المجلس إدارة الجمعية أن المبنى الجديد سيمكن أعضائها من ممارسة أعمالهم سواء التدريبية أو التوعوية في بيئة عملية إحترافية ، مؤكداً أن المبنى يضم العديد من القاعات المخصصة للأعمال الإدارية والتدريبية .

وقال : ان ” جستر ” هي جمعية علمية نشأت في جامعة الملك سعود بالرياض ، وتعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجلات التربية الخاصة المختلفة ، تقوم على تلبية حاجة المجتمع الاكاديمي السعودي المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة وذات العلاقة بهدف الاسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي .

مبينا البلوي أن دور الجمعية يرتكز على مايتعلق بتنمية أفكر العلمي وتعزيز الشراكات العلمية وتحقيق التواصل لأعضاء الجمعية فيما يخدم اهتماماتها وتقدمها العلمي تجاه خدمة ذوي الإعاقة .