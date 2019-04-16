” الاقصى الثانوية ” و ” الرازي المتوسطة “بطلا دوري المدارس بجدة

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حقق فريق ثانوية الأقصى بطولة دوري المدارس للصف الثالث ثانوي التي أقيمت مساء أمس عقب الفوز على ثانوية الطلعة من خليص بركلات الترجيح، فيما حققت متوسطة الرازي بطولة دوري المدارس للصف الثالث متوسط في اليوم الختامي لدوري المدارس والمؤهلة لبطولة النخبة على مستوى المملكة، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى القحطاني ومدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي وعدد من القيادات التربوية واولياء الأمور.

وقال مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى القحطاني : ” دوري المدارس حضي باهتمام ورعاية من وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة ودعم ومساندة كافة المعنين للخروج بنتائج واكتشاف مواهب رياضية في لعبة كرة القدم لتكون بداية الانطلاقة نحو مجد جديد في تحقيق الإنجازات للوطن ، والمدارس مليئة بالمواهب التي شاركت في الدوري والتي سيكون لها مستقبل باهر في قادم الأيام في الأندية والمنتخبات الوطنية ، وبهذه المناسبة اقدم التهنئة للفرق الفائزة في البطولة وترشحهم لبطولة النخبة على مستوى المملكة ونتطلع منهم تقديم المستوى والنتيجة في النهائيات ، ولإدارات المدارس ولأولياء الأمور على دعمهم ومشاركتهم الفعالة مع أبنائهم الطلاب ” .

من جهته قال مدير إدارة نشاط الطلاب المنسق العام للبطولة بتعليم جدة عوض بن جابر العتيبي: ” شارك في دوري المدارس بتعليم جدة في بطولة دوري المدارس التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم اكثر من ١٣ الف طالب يمثلون اكثر ٤٠٠ مدرسة ، تنافسوا طوال أيام البطولة في أجواء رياضية اتسمت بالروح الرياضية ومساعدة المعنين باكتشاف المواهب ورصدهم ، وذلك من خلال ١٠ ملاعب في مختلف احياء جدة وبمشاركة واسعة من معلمي التربية البدنية بإعداد فرقهم الاعداد الجيد ، والتي كانت نتائجه بروز مواهب واعدة سيكون لها مستقبل في الرياضة السعودية ، حيث حصدت ثانوية الأقصى بطولة الصف الثالث ثانوي ، ومتوسطة الرازي بطولة الصف الثالث متوسط واللذان سيتأهلان لبطولة النخبة على مستوى المملكة، وفي المراحل السنية حصدت ابتدائية عبدالرحمن الناصر بطولة الصف السادس الابتدائي ، وبطولة الأول متوسط لمدرسة الكون العالمية ، وبطولة الصف الثاني متوسط لمتوسطة الملك فهد ، في حين كانت بطولة الصف الأول ثانوي لمدرسة عبدالله بن اونيس وكانت بطولة الصف الثاني ثانوي لمدرسة ذات الرقاع الثانوية .