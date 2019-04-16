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امير تبوك : حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

امير تبوك : حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

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امير تبوك : حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

امير تبوك : حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=717738
المناطق - تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بمكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .
وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.
وقال سموه: “إن خدمة المعتمرين والزائرين شرف عظيم لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين”.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات وتأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها جميع الأجهزة الحكومية المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.
بعد ذلك اطلع سموه على لاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

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