الأمير خالد بن بندر بن سلطان يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المملكة المتحدة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بالمرتبة الممتازة.

وسأل سموه المولى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفقه لكل خير لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يعمل بكل أمانة وإخلاص على خدمة المملكة ورعاية مصالحها والعمل على خدمة أبناء المملكة في المملكة المتحدة، وتعزيز أواصر الصداقة مع بريطانيا.

كما سأل الله تعالى أن يسبغ على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .