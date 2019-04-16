أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزور كلا من سعد القرشي و أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني و الدكتور فهد المعطاني

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زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، كلا من سعد بن جميل القرشي وأمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أباالعلا والدكتور فهد المعطاني، وذلك اليوم الثلاثاء في منازلهم .