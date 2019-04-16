احدث الأخبار

نظمتها الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بوزارة الصحه ولمدة ثلاثة ايام .. (اختتام دورة العلاقه المهنيه بين الاخصائي الاجتماعي واسر المرضى )
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل محافظ الرس حسين العساف
أبرز المواد
 وكيل إمارة القصيم يلتقي وفد الشورى ويستعرض سبل التعاون بين مجلس المنطقة والشورى
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير تعليم عنيزة بمناسبة فوز الإدارة بـ 3 جوائز بمهرجان تونس العالمي
أبرز المواد
 تركي بن طلال يتفقد محافظة “بارق” ويلتقي بالمواطنين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يسلم الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزور كلا من سعد القرشي و أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني و الدكتور فهد المعطاني
أبرز المواد
نظمتها الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بوزارة الصحه ولمدة ثلاثة ايام .. (اختتام دورة العلاقه المهنيه بين الاخصائي الاجتماعي واسر المرضى )

نظمتها الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بوزارة الصحه ولمدة ثلاثة ايام .. (اختتام دورة العلاقه المهنيه بين الاخصائي الاجتماعي واسر المرضى )

منطقة الرياض
أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي

نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة

أبرز المواد

أمير مكة المكرمة يسلم الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي

أمير مكة المكرمة يسلم الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي
http://almnatiq.net/?p=717759
المناطق - جدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الأساليب المتطورة في التنمية، مستشهداً سموه بنجاح مشروع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية وعمل هيئة الأمم المتحدة على الاستفادة منه في مشاريع تطوير العشوائيات حول العالم.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة لدى تسليمه أراضي الإسكان البديل لسكان حي النكاسة الذي تعتبر غالبية سكانه من أبناء الجالية البرماوية بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ضرورة أن تكون الحلول التطويرية للأحياء العشوائية إبداعية وتليق بإنسانها.
وثمّن الأمير خالد الفيصل جهود الجهات المشاركة في التطوير ممثلة في هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، كذلك سكان حي النكاسة العشوائي على تعاونهم لتحقيق التطوير بصورة إبداعية، منوها إلى أن المشروع يخدم الإنسان والمكان على حد سواء، مؤكدا في ذات الوقت أهمية تطوير الأحياء العشوائية وصولاً إلى الانتقال لحياة منظمة ولائقة.
ثمّ سلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأراضي للمستفيدين .
وكانت هيئة تطوير تطوير منطقة مكة المكرمة قد باشرت وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي ومن ثم البدء في إزالة المباني عبر عدة مراحل عن طريق الشركة المطورة والتي أنهت ثلاث مراحل، وشرعت في البدء بالمرحلة الرابعه من ضمن 12 مرحلة مستهدفة للمشروع، جرى خلالها إزالة 400 عقار  في المراحل الثلاثة الأولى وفصل التيار الكهربائي عن 50 عقارًا في المرحلة الرابعة
وتبلغ عدد الأراضي البديلة التي تم تعوضيها لقاطني حي النكاسة العشوائي 380 قطعة على مساحة 159.466 الف متر، تبعد عن الحرم 20 كيلومتر .
وترتكز فكرة المشروع على أنه مشروع حضاري إنساني تنموي وعمراني وصناعي من خلال بناء قرى نموذجية مستدامة التنمية يتسق مع مكانة مكة المكرمة ومكانة المملكة العالمية.
وتهدف رسالة المشروع على تحقيق الخدمات الاقتصادية والبيئية الصحية والسكنية والثقافية وتوفير العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير وتسهيل البدائل المناسبة لبناء الانسان وتنمية المكان
وتهدف مشاريع تطوير العشوائيات إلى الحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، ونقل السكان من الجالية إلى بيئة آمنة وتأسيس قاعدة اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية وإعادة تأهيل السكان وتوفير فرص عمل ومخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة عوضاً عن العشوائيات، والسرعة والسهولة في التملك في أرض بديلة عن العقارات المزالة، والتقليص من الصعوبات التي سيواجهها ملاك العقاوات المزالة في التملك، بالإضافة إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ للمجتمع الحيوي وبيئة نموذجية تتوفر بها المرافق والخدمات الأساسية، وأخيراً تطوير منطقة مكة المكرمة بزيادة عدد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام عوضاً عن العشوائيات.

 

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة
نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي

نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي
نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*