أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة

عرعر - خالد الضبيبي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بقاعة الإجتماعات اليوم ، اجتماع القيادات الأمنية في المنطقة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني .

وناقش سموه خلال الإجتماع جدول الأعمال الذي تضمن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الإجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم .

ووجه سموه خلال الاجتماع جميع القطاعات الأمنية بإعداد الخطط الامنية والمرورية استعداداً لشهر رمضان المبارك وأيام العيد والإجارات الرسمية للدولة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية العمل بكل تفاني وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن ، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.