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أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير تعليم عنيزة بمناسبة فوز الإدارة بـ 3 جوائز بمهرجان تونس العالمي

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أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير تعليم عنيزة بمناسبة فوز الإدارة بـ 3 جوائز بمهرجان تونس العالمي

أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير تعليم عنيزة بمناسبة فوز الإدارة بـ 3 جوائز بمهرجان تونس العالمي
http://almnatiq.net/?p=717793
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة , بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , اليوم , مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح وعدد من منسوبي الإدارة والطلاب , بمناسبة حصدهم لثلاثة جوائز فنية كبرى خلال تمثيلهم للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي.

واطلع سموه على ما حققته إدارة تعليم عنيزة من جوائز فنية خلال تمثيل المملكة في مهرجان تونس العالمي والذي شهد عروضاً مسرحية من عدة دول حول العالم , حيث حصلت الفرقة المسرحية على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان “شرود” والتي تهدف لمعالجة عدد من قضايا الشباب وعلاقاتهم الاجتماعية بمحيطهم وتعاملاتهم , كما فازت الإدارة بالجائزة الفنية لأفضل مخرج للأستاذ إبراهيم الفراج , بالاضافة إلى الجائزة الفنية لأفضل ممثل والتي حصل عليها الطالب صالح الدامغ.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , مباركاً لهم هذا الإنجاز العالمي المشرف للوطن , مؤكداً على أن المشاركين مثلوا شباب وفتيات الوطن خير تمثيل من خلال تألقهم ونثرهم ابداعاتهم على خشبة المسرح في ذلك المحفل العالمي للمسرح المدرسي في تونس , موجهاً سموه بالاستفادة منها في حملة تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة , منوها بما يحظى به قطاع التعليم من دعم وعناية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مباركاً للجميع هذا الإنجاز , سائلاً المولى عز وجل التوفيق لهم.

من جهته قدم مدير تعليم محافظة عنيزة محمد الفريح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للإدارة في كافة أنشطتها وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب والطالبات , مبيناً على أن التحفيز الذي يتلقاه الطلاب والطالبات من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يعكس تنامياً للوصول إلى أعلى درجات النجاحات في شتى المجالات , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والإعانة.

 

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