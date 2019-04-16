وكيل إمارة القصيم يلتقي وفد الشورى ويستعرض سبل التعاون بين مجلس المنطقة والشورى

المناطق - بريدة

التقى وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، برئيس وفد مجلس الشورى سعد السبتي وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المنطقة ، واستعرض خلال اللقاء سبل التعاون بين مجلس الشورى ومجلس المنطقة والجهات الحكومية سعياً لكل ما من شأنه خدمة الصالح العام وتحقيق كل ما يعود على المواطن والوطن بالخير والفائدة , إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، وحرصها على تطوير العمل في مجالس المناطق لتلمس احتياجات المواطنين ومراعاة احتياجهم ومتابعة سير المشروعات ، وتم خلال اللقاء استعراض المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة القصيم كما دار نقاش حول احتياجات المنطقة التنموية والمستقبلية.

من جانبه ألقى رئيس وفد مجلس الشورى سعد السبتي كلمة الوفد أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه على كرم الضيافة والتعاون البناء من مجلس المنطقة والمسئولين ، مستعرضاً نبذة عن مهام مجلس الشورى وممارسته لدوره الرقابي من خلال مناقشته لتقارير الأجهزة الحكومية والزيارات الميدانية بهدف تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ، وكيف نشأت العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق ، مؤكداً أن الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الشورى إلى مناطق المملكة واستقبال مجلس الشورى لوفود مجالس مناطق المملكة يأتي في إطار التواصل والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق بما يخدم مسيرة التنمية في المملكة ، حيث تتيح هذه اللقاءات لمجلس الشورى رؤية متكاملة عن احتياجات المناطق والاستفادة منها عند دراسة المجلس التقرير السنوي لأي جهة حكومية.