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نائب أمير القصيم يستقبل محافظ الرس حسين العساف

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نائب أمير القصيم يستقبل محافظ الرس حسين العساف

نائب أمير القصيم يستقبل محافظ الرس حسين العساف
http://almnatiq.net/?p=717802
المناطق - بريدة

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , حسين بن عبدالله العساف ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه محافظاً للرس.

ورحب سموه بمحافظ الرس العساف مهنئاً إياه على هذه الثقة , مؤكداً سموه على ضرورة العمل والإنتاج لخدمة أهالي محافظة الرس والمراكز التابعة لها , متمنياً له دوام التوفيق والإعانة في مجال عمله.

من جانبه أعرب محافظ الرس حسين العساف عن شكره وتقديره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة القصيم على ثقته وتشجيعه وتوجيهاته التي ستكون عوناً له بإذن الله لخدمة أبناء وأهالي محافظة الرس والمراكز التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات , داعياً المولى عز وجل التوفيق والإعانة.

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