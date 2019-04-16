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أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق

أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق
http://almnatiq.net/?p=717805
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، اليوم بمكتب سموه في مقر الإمارة ، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة، التي تسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطن وما يعود عليه بالنفع والفائدة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وغيرها انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _حفظهما الله _ بتوفير كل ما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم بمختلف المناطق والمحافظات وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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