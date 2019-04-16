نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة

جازان - فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم , القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد سانغ كيون لي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو نائب أمير المنطقة بالقنصل الكوري الجنوبي ومرافقيه متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل التعاون بينهما.

من جانبه عبر القنصل الكوري الجنوبي عن سعادته وشكره لسمو أمير جازان وسمو نائبه ، على حفاوة الاستقبال منوها بما شاهده من تقدم وتطور في شتى المجالات بمنطقة جازان.