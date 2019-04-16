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نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي

نائب أمير القصيم يستقبل محافظ ومدير إدارة تعليم عنيزة لفوز الإدارة بثلاثة جوائز عالمية بمهرجان تونس للمسرح المدرسي
http://almnatiq.net/?p=717811
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة  , اليوم , محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، يرافقه مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح وعدد من منسوبي الإدارة والطلاب , بمناسبة تحقيقهم لثلاثة جوائز فنية كبرى خلال تمثيلهم للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي.

 

واطلع سموه على ما حققته إدارة تعليم عنيزة من جوائز فنية خلال تمثيل المملكة في مهرجان تونس العالمي ، وحصول الفرقة المسرحية التابعة للإدارة على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان “شرود” ، وتحقيق الإدارة للجائزة الفنية لأفضل مخرج للمخرج إبراهيم الفراج , وحصولها أيضاً على الجائزة الفنية لأفضل ممثل التي حققها الطالب صالح الدامغ.

ورحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالجميع , مثنياً على هذا الإنجاز مباركاً لهم ذلك , مؤكداً أن هذه المشاركة المشرفة يفخر فيها الجميع لتحقيقهم ثلاثة جوائز عالمية مختلفة ، منوهاً بقدرة شباب وفتيات الوطن وإبداعهم في عدة مجالات , مشيداً بالدعم والمساندة التي يحظى بها شباب الوطن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مباركاً للجميع هذا الإنجاز.  

من جهته قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه واستقباله لهم ، مؤكدين أن ذلك هو أشد حافز لهم لبذل وتحقيق الجوائز والنجاحات لهم في شتى المجالات , سائلين الله عز وجل التوفيق والإعانة. 

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