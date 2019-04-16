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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة
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المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة عطيه بن عبدالله الجهني، الذي قدم للسلام على سموّه، بمناسبة تعيينه مديراً للخطوط السعودية بمنطقة تبوك.
وفي بداية اللقاء رحب به سموه، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد، منوهاً سموه بما تلقاه الخطوط السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جهته أعرب الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعم سموه للخطوط السعودية بالمنطقة.

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