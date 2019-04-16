الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يرعى حفل الإبداع والتميز التربوي ويطلق مبادرة (عين المستقبل)

المناطق - الجبيل الصناعية

أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي مبادرة (عين المستقبل) التي تسعى من خلالها إدارة التعليم العام عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئة التعلم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولاً لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتضمن المبادرة المشاريع التالية: مشروع نشاط ستيم ( العلوم ، والتقنية والهندسة ، والرياضيات ( لرياض الأطفال، ومشروع ستريم للتعليم ( العلوم و التقنية والقراءة و الهندسة و التصميم و الرياضيات للمرحلة الابتدائية، ومشروع الذكاء الاصطناعي للمرحلة المتوسطة، ومشروع ستيم ( العلوم و التقنية و الهندسة و الرياضيات) (للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال حفل الإبداع والتميز التربوي الذي أقامته إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مساء امس الاثنين في قاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور عدد من مديري العموم، ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بالجبيل، والقيادات التربوية والتعليمية، والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.

وقد افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد بن إبراهيم المقري، ثم ألقى مدير إدارة التعليم العام الدكتور محمد بن سعيد الهاجري كلمة الإدارة، قال فيها: “إن التعليم يمثل القلب النابض لكل مجتمع، والمحرك الأساس لأي نهضة، والعين التي يُرى من خلالها المستقبل، ولذا كان من التزامات رؤية 2030 توفير تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأضاف الدكتور الهاجري: “إن للإنجاز مذاقه، وللحصاد رجاله، نحتفل وإياكم الليلة بالإنجاز والمنجزين، نحتفل بحصاد عام دراسي كامل اجتهد فيه المربون، وثابر فيه المجتهدون، فقد نُفذ في هذا العام الدراسي (4677) فعالية صباحية ومسائية، وحصد مُعلمونا وأبناؤنا (68) مركزاً على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. وضمن خطة التدريب الداخلية للإدارة تم تنفيذ (143) برنامجاً تدريبياً، استفاد منه (2681) موظفاً وموظفة.

تلا ذلك فقرة (أنا السعودي) قدمها الطفلان لوسين بنت عبدالله القرني وعمر بن وائل الدويرج من برنامج رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبيل عبروا فيها عن افتخارهم بوطننا الغالي.

ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن (البرامج الطلابية المسائية) في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، حيث يتلقى الطالب العديد من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة، ويحظى بممارسة فعاليات متنوعة ومفيدة، في محاضن تربوية تعليمية جاذبة وآمنة، تنمي قدراته، وتصقل إبداعاته وترعى مواهبه، ليكون عضواً فاعلاً وبناءً في مستقبل الوطن. روعي فيها تحقيقها لاحتياجات الطلاب، ومناسبتها لميولهم ورغباتهم، وشمولها التشويق والتحدي، وصولاً لإحداث تحول ثقافي واجتماعي وفكري ضمن الإطار التنموي للفرد والمجتمع، وقد بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية لبرامج الأنشطة الطلابية المسائية لهذا العام (3853) ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من (4741) طالباً عبر (126) برنامجاً.

وقدم مجموعة من الطلاب فقرة بعنوان (هذا نحن) عبرت عن مشاعر الانتماء والوطنية لهذا البلد المعطاء، ونبذ التطرف بتأصيل الوسطية، وشهدت الفقرة مشاركة مجموعة من طلاب التربية الفكرية.

تم تحدث ولي الأمر/ يوسف بن إبراهيم البابطين عن تجربته مع عائلته في مسابقة (الحياة عطاء) والتي كانت تحت شعار (اترك أثرا جميلا)، حيث شهدت المسابقة إنجاز (2500) ساعة عمل تطوعية، قُدمت خلالها (110) مشاريع وبرامج تطوعية طلابية، و(26) عملاً تطوعياً للمعلمين، و(119) عملاً تطوعياً أسرياً، وتم تأهيل (1740) طالبا عبر (116) برنامجاً تدريبياً في مجال العمل التطوعي.

وتوالت فقرات الحفل، حيث شاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان (مشروع الاعتماد المدرسي) الذي جاء للارتقاء بمستوى جودة التعليم في المدارس وتحسين نواتجه بناء على معايير عالمية. واستهدف المشروع في خطته للعامين 2016 و2017 عدد (13) مدرسة من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل حصلت جميعها على شهادات الاعتماد المدرسي العالمي. في حين يستهدف المشروع في خطته لعام 2019 عدد (10) مدارس بالهيئة الملكية بالجبيل، و(3) من مدارس الهيئة الملكية بينبع، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل على إضافتها ضمن خطة المشروع، لتتماشى مع مخرجات الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العام في مدن الهيئة الملكية، وما تضمنته من مواءمة وتكامل في البرامج والمشاريع التربوية بين مدنها، ليرتفع عدد المدارس المستفيدة من المشروع إلى (26) مدرسة. بعد ذلك تحدث الطالب أوس بن محمد المجنوني عن مستقبل التعليم في ظل الثورة التقنية.

عقب ذلك كرم الرئيس التنفيذي الرعاة الرسميين لمدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم (شركة مرافق، شركة كيان السعودية، شركة المتقدمة) والراعي الفضي للمدرسة (شركة الصحراء للبتروكيماويات)، وكرم سعادته إدارات المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين أصحاب المبادرات التربوية، ومعلمي الصف الأول الابتدائي الحاصلين على جائزة التميز، كما كرم راعي الحفل المدارس المتميزة، والحاصلة على الاعتماد المدرسي، والمدارس المعززة للصحة، والمعلمين والطلاب المبدعين في النشاط الطلابي الذين سجلوا تميزا وإنجازات على الصعيد الدولي والمحلي.

واختتم الحفل بمسيرة حفظة كتاب الله الكريم خريجي الدفعة (21) من مدرسة الإمام عاصم المتوسطة يرافقهم (أوبريت) التخرج الذي أعد خصيصا لهذه المناسبة، ليلتقطوا بعد ذلك الصور التذكارية مع راعي الحفل.

يأتي هذا التكريم من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة التعليم العام نهاية كل عام دراسي عرفاناً وتقديرا للمبدعين الذين قدموا العديد من المشروعات والبرامج التربوية، وحققوا الكثير من المراكز الدولية والمحلية في سبيل الرقي ورفعة اسم الوطن عاليا في السماء.