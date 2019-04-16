أمانة عسير : 1323 زيارة تفتيشية تغلق 123 منشأة مخالفة لضمان سلامة اسواقها

المناطق - أبها

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الخامس و الاربعون من حملة غذاؤكم أمانة نحو 18407 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الخامس و الاربعون منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة امانات المملكة .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى ان الأمانة قد اتلفت 18407 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 968 مخالفة صحية بجانب اغلاق 123 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1323 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،

حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، و ذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .